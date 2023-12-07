Брянская прокуратура требует уволить главу администрации села из-за судимости

Приговор суда уже вступил в законную силу. Но депутаты сельского Совета народных депутатов так и не прекратили полномочия главы администрации села. После представления прокурора народные избранники также не стали стали снимать его с должности.

Сотрудники надзорного ведомства Гордеевского района выявили нарушение законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе. Оказалось, что должность главы администрации Творишинского сельского поселения занимает чиновник с судимостью за злоупотребление должностными полномочиями.

Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 14,1% в ноябре В ноябре погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 245,2 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре погружено: химических и минеральных удобрений – 170 тыс. тонн (+12,4% к уровню ноября 2022 года); строительных грузов – 27,8 тыс. тонн (+39,4%); лесных грузов – 16 тыс. тонн (+2,2%);

Для укрепления веры и духовности Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл рабочее совещание, посвящённое парламентской встрече, которая традиционно пройдет в рамках Рождественских образовательных чтений. В совещании приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Мартынов и депутат Ольга Васильева, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители Смоленской митрополии, правительства региона. В этом году тема чтений – «Православие и отечественная культура: потери и

От сердца к сердцу Накануне новогодних и рождественских праздников в Смоленской области в пятый раз пройдёт традиционная благотворительная ярмарка-­выставка «От сердца к сердцу». В региональном парламенте состоялась дружеская встреча вдохновителей и организаторов мероприятия. Дела милосердия Добрая традиция зародилась по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и общественной организации детей-­инвалидов и их родителей «Дети-­Ангелы-­Смоленск», которую возглавляет Наталья Богдаева. «На протяжении многих лет мы плодотворно сотрудничаем с Натальей

Смоляне приняли участие в акции «Дорога домой» В День Неизвестного солдата представители разных уголков страны и Казахстана собрались в подмосковных Мытищах, на Пантеоне защитников Отечества, чтобы передать на Родину пропавших без вести десятки лет назад героев Великой Отечественной войны. Это надо живым Делегацию Смоленской области возглавил председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» на Смоленщине Игорь Ляхов. Также регион представили бойцы поисковых

По-военному слаженно Группа депутатов во главе с председателем Смоленской областной Думы Игорем Ляховым приняла участие в учебно-­мобилизационном сборе на базе Военной академии вой­сковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Обучающий сбор состоял из двух частей: теоретической и практической. Кадровые офицеры учебного заведения напомнили слушателям основные правила, касающиеся мобилизационной подготовки и основ мобилизации в Российской Федерации. Кроме того, в теоретической части говорилось о боевом слаживании подразделений и тактическом обучении военнослужащих.