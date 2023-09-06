Брянские полицейские изъяли 38 рыболовных снастей у браконьеров

Брянские полицейские изъяли 38 рыболовных снастей и шесть единиц оружия у браконьеров за 10 дней. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления МВД России по Брянской области десять дней проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Факты браконьерства и незаконного оборота оружия стражи порядка выявляли вместе с представителями Росгвардии, Департамента природных ресурсов и экологии и отдела государственного контроля Росрыболовства. В рейдах участвовали более 1000 сотрудников полиции.

За 10 дней операции правоохранители выявили 24 административных правонарушения. У браконьеров изъяли шесть единиц оружия, 115 патронов, 38 сетей, экранов и других рыболовных снастей.