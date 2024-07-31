Брянские полицейские раскрыли кражу денег

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже почти восьми тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Он потерял свою визитницу, в которой хранились 6600 рублей и банковские карты. Мужчина заблокировал платежное средство, но со счёта уже пропали 1300 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 26-летний уроженец Трубчевского района не раз был судим. Мужчина отдал полицейским пустую визитницу. Банковские карты он выбросил, а деньги потратил.

Возбуждены уголовные дела.