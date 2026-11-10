Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу товаров на 8000 рублей из магазина в Брянске раскрыли стражи порядка

2026, 10 ноября 12:42
Кражу товаров на 8000 рублей из магазина в Брянске раскрыли стражи порядка
Источник фото

Кражу товаров на 8000 рублей из магазина в Брянске раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Фокинском районе города Брянска. На запись камеры видеонаблюдения торгового зала попал момент кражи. Посетитель спрятал под куртку флаконы шампуня и дезодоранты и покинул магазин без оплаты. Ущерб превысил 8 000 рублей.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. 30-летний житель Клинцовского района не раз уже был судим за аналогичные преступления.  Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре
10 ноября 13:49
Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре
Половину стоимости обучения в брянских вузах и колледжах компенсируют многодетным семьям
10 ноября 13:28
Половину стоимости обучения в брянских вузах и колледжах компенсируют многодетным семьям
Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира
10 ноября 13:11
Юные брянские каратисты завоевали три медали на первенстве мира

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17125) брянск (7303) ДТП (2915) ГИБДД (2492) прокуратура (2232) уголовное дело (2169) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1765) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1192)