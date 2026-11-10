Кражу товаров на 8000 рублей из магазина в Брянске раскрыли стражи порядка

2026, 10 ноября 12:42

Кражу товаров на 8000 рублей из магазина в Брянске раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Фокинском районе города Брянска. На запись камеры видеонаблюдения торгового зала попал момент кражи. Посетитель спрятал под куртку флаконы шампуня и дезодоранты и покинул магазин без оплаты. Ущерб превысил 8 000 рублей.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. 30-летний житель Клинцовского района не раз уже был судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».