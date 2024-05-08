Брянские полицейские разыскали заблудившегося в городе пенсионера

Брянские полицейские разыскали заблудившегося пенсионера в областном центре. Об этом рассказали в региональном УМВД.

К инспекторам ДПС Ивану Чуйко и Алексею Приваленко, патрулирующим улицы в Фокинском районе Брянска, обратилась за помощью женщина. Она пояснила, что её пожилой отец ушёл из дома и не вернулся. Мужчина был болен и дезориентирован.

Полицейские объехали ближайшие улицы и дворы. Возле дома на улице Менжинского они заметили мужчину. Пенсионера довезли до дома и передали родственникам.

«Сердечное спасибо ребятам из ДПС! Продвижения им по службе, успехов в работе и, самое главное, крепкого здоровья!» – сказала дочь мужчины Наталья.

Фото и видео: УМВД по Брянской области