Брянские правоохранители изъяли более трёх тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о торговле немаркированными табачными изделиями. Приговор выслушали двое жителей Суземки.
Мужчина и женщина торговли контрафактными сигаретами в собственном магазине в посёлке. Они незаконно использовали сходные с чужими товарные знаки, принадлежащие двум табачным компаниям. Полицейские изъяли более трёх тысяч пачек табачной продукции. Её стоимость превысила 480 тысяч рублей. Также фигуранты причинили ущерб правообладателям товарных знаков на сумму более 80 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину и его подельницу к условному лишению свободы, а также оштрафовал 550 и 350 тысяч рублей. Используемый при совершении преступления автомобиль осужденного был конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.
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