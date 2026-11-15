Восемь медалей завоевали брянские шахматисты на первенстве ЦФО

2026, 15 ноября 16:57

Восемь медалей завоевали брянские шахматисты на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Иваново накануне прошло первенство Центрального федерального округа по шахматам. В классической программе приняли участие 517 юных спортсменов. Соревнования по быстрым шахматам собрали 507 человек.

В классической программе среди девочек до 13 лет первой стала брянская спортсменка Надежда Волкова. Она набрала 8 очков из 9. В группе юношей до 17 лет второе место занял Иван Светлецкий.

В быстрых шахматах Надежда Волкова также завоевала «золото». Майя Кривченко стала второй в среди девочек до 9 лет. Юрий Макаров стал бронзовым призёром среди мальчиков до 13 лет.

В первенстве по блицу Надежда Волкова завоевала серебряную медаль, а Майя Кривченко — «бронзу».

В соревнованиях по шахматной композиции в группе девочек до 9 лет брянская участница Дарья Осипкова стала бронзовым призёром.