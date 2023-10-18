Брянские приставы вернули незаконно списанные деньги со счёта военного

Брянские приставы вернули незаконно списанные деньги со счета участника специальной военной операции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Брянской области обратился отец участника специальной военной операции. Он пожаловался на судебного пристава-исполнителя.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что сын заявителя служит в Вооруженных Силах России. Он получает довольствие за участие в боевых действиях на счёт. И с него судебный пристав-исполнитель, несмотря на установленный запрет, по приостановленному исполнительному производству списывал деньги. Незаконно со счёта перевели 119 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление в Главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП России. После этого деньги военнослужащему вернули.