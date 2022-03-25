Брянские студенты учились определять фейки
С учащимися встретились представители общероссийского народного фронта.
В Брянской строительном колледже имени Жуковского на заседании студенческого Дискуссионного клуба обсуждали фейки. Спикером мероприятия был сопредседатель регионального штаба общероссийского народного фронта Руслан Егоров и представители региональной команды «Молодёжка ОНФ».
Гости и студенты обсуждали навязываемую информацию в социальных сетях, а также методы определения фейков.
А совет студенческого самоуправления рассказал о запущенном в колледже марафоне «#СВОИХНЕБРОСАЕМ» в поддержку российской армии.