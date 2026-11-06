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ЖКХ

Улицу Брянскую отремонтировали за 25 миллионов рублей в Брянске

2026, 06 ноября 11:11
Улицу Брянскую отремонтировали за 25 миллионов рублей в Брянске
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Улицу Брянскую отремонтировали за 25 миллионов рублей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Бежицком районе областного центра завершился капитальный ремонт улицы Брянская. Один километр дороги проходит по частному сектору посёлка Октябрьский. 

За полгода подрядчик уложил 9500 квадратных метров асфальта на проезжей части. С нечётной стороны длине улицы появился тротуар. А после пересечения с улицей Катунина и до улицы Шоссейной пешеходную дорожку сделали с двух сторон.

Для безопасности движения на улице установили около сотни дорожных знаков и уложили пять искусственных неровностей. Откосы строители отсыпали грунтом и высадили траву.

Работу подрядчика проверила межведомственная комиссия.

«На одном из пешеходных переходов не сделаны пандусы для маломобильных горожан. Также не установлены предупреждающие жёлтые светофоры. На перекрёстке с улицей Добролюбова недавно произошла авария, был повреждён бордюр. Его тоже надо восстановить. После ликвидации этих недочётов улица Брянская будет принята в эксплуатацию», — рассказал замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Капитальный ремонт улицы Брянской обошёлся в 25 миллиона 500 тысяч рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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