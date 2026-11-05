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Бывшего преподавателя вуза в Брянске ждёт суд за получение взяток

2026, 05 ноября 10:18
Бывшего преподавателя вуза в Брянске ждёт суд за получение взяток
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Бывшего преподавателя вуза в Брянске ждёт суд за получение взяток от студентов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о получении взятки. приговор выслушает бывший старший преподаватель кафедры технологического университета. 

По версии следствия, с мая 2020 года по июнь 2024 года обвиняемая через посредника получила от девяти студентов более 100 тысяч рублей. Деньги передавались за организацию успешной защиты письменных работ, а также за аттестацию без сдачи зачетов и экзаменов.

Преступления выявили оперативники отдела экономической безопасности УМВД России по Брянской области.

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