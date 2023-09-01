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Брянские вальщики победили на чемпионате в Белоруссии

2023, 01 сентября 14:58 Разное
Брянские вальщики победили на чемпионате в Белоруссии
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Брянские вальщики победили на чемпионате «Лесоруб-2023» в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном управлении лесами. 

На базе Ушачского лесхоза Витебской области Республики Беларусь прошел чемпионат «Лесоруб-2023». Вальщиков Брянщины пригласили на соревнования в качестве почетных гостей. Они выступали вне общего зачета.

Участники соревновались в валке леса, замене цепи, раскряжевке комбинированным и точным резом, обрезке сучьев и командной эстафете. 

Команда Брянской области набрала 4386 очков и заняла первое место в неофициальном общем зачете. Вальщики региона опередили лучшую команду Витебской области на 227 очков.

Брянец Владимир Буянов набрал 1583 очка. Он уступив всего пять очков действующему чемпиону России Артему Шашкову.

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