Брянские волонтёры спасли грибников из болота

Добровольцы брянского отряда «Лиза Алерт» помогли двум грибникам выбраться из болота.

В Дятьковском районе двое мужчин отправились за грибами в лес и заблудились. Они забрели в болото и не смогли выйти. В восьмом часу вечера они позвонили в 112. Заявку передали в отряд «Лиза Алерт».

Поисковики общались с мужчинами по телефону и установили их местоположение в лесу. Заблудившимся посоветовали разжечь костер и ждать помощь.

К 10 часам вечера пешая группа отряда добралась до грибников, которые находились на небольшом участке суши, окруженном болотом. Спасатели соорудили настил из веток и помогли уставшим и мокрым грибникам выбраться из ловушки.