Брянский суд обязал чиновников заплатить 300 тыс рублей инвалиду

Брянский суд обязал чиновников выплатить 300 тысяч рублей инвалиду за не выданные ему лекарства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратился житель города Дятьково. Мужчина — инвалид первой группы. Ему нужно регулярно принимать определенные лекарства. Выдавать препараты ему должны бесплатно. Но в течение месяца он был вынужден покупать лекарства за свой счёт.

Прокуратура обратилась в суд. Высшая инстанция взыскала с регионального департамента здравоохранения в пользу гражданина более 300 тысяч рублей. В неё вошли расходы на приобретение лекарств и компенсация морального вреда. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.