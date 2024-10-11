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Брянский суд обязал чиновников заплатить 300 тыс рублей инвалиду

2024, 11 октября 13:34 Разное
Брянский суд обязал чиновников заплатить 300 тыс рублей инвалиду
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Брянский суд обязал чиновников выплатить 300 тысяч рублей инвалиду за не выданные ему лекарства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В надзорное ведомство обратился житель города Дятьково. Мужчина — инвалид первой группы. Ему нужно регулярно принимать определенные лекарства. Выдавать препараты ему должны бесплатно. Но в течение месяца он был вынужден покупать лекарства за свой счёт. 

Прокуратура обратилась в суд. Высшая инстанция взыскала с регионального департамента здравоохранения в пользу гражданина более 300 тысяч рублей. В неё вошли расходы на приобретение лекарств и компенсация морального вреда. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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