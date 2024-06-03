Брянский суд оштрафовал подрядчика на полтора миллиона рублей за нарушение срока контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Советского района Брянска выявили нарушение законодательства о контрактной системе. Так, подрядная организация, строящая проезды на улицах Романа Брянского и Счастливой по мунпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске», не уложилась в указанный в договоре срок. Работы затянулись ещё на четыре месяца.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении на генерального директора подрядной организации. Суд оштрафовал руководителя на более чем 1,5 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.