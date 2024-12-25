Брянский суд оштрафовал подрядчика за нарушение контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Карачевского района выявила нарушения законодательства о контрактной системе. Так, администрация заключила контракт на ремонт дороги по улице Советской в Карачеве. Подрядчик с работой в срок не справился.

Прокурор инициировал привлечение руководителя к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Ремонт дороги организация доделала.