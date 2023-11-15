Брянский суд оштрафовал подрядчика за неотремонтированную в срок крышу

Брянский суд оштрафовал подрядчика на 30 тысяч рублей за нарушение срока ремонт крыши многоэтажки в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства в Клинцах выяснили нарушение законодательства при проведении капитального ремонта многоэтажки. Подрядной организацией не полностью сделал работы на крыше дома № 1 по улице Орджоникидзе в установленный контрактом срок.

Директора организации привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Капитальный ремонт крыши в настоящее время уже закончился.