Брянский суд оштрафовал подрядчика за неотремонтированную в срок крышу
Брянский суд оштрафовал подрядчика на 30 тысяч рублей за нарушение срока ремонт крыши многоэтажки в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства в Клинцах выяснили нарушение законодательства при проведении капитального ремонта многоэтажки. Подрядной организацией не полностью сделал работы на крыше дома № 1 по улице Орджоникидзе в установленный контрактом срок.
Директора организации привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
Капитальный ремонт крыши в настоящее время уже закончился.
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.
Сплочённость и братство
В областном центре состоялся фестиваль национальных культур. Мероприятие ежегодно проходит накануне Дня народного единства. Как отмечали организаторы, ключевой целью фестиваля является укрепление сплочённости и братства народов, населяющих Смоленщину. В своём обращении к собравшимся заместитель Председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов отметил, что сегодня как никогда важно развивать и укреплять межнациональные связи и отношения между народами,
На татами по традиции
Масштабный фестиваль борьбы «Юность России» прошёл при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». В этом году в областной центр приехали команды из 17 субъектов страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, который возглавляет в регионе попечительский совет Федерации дзюдо и партпроект «Zа самбо», пожелал участникам ярких поединков и честной
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 13,7% за 10 месяцев
В январе-октябре 2023 года погрузка на станциях ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 2,5 млн тонн, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (рост в 1,2 раза к январю-октябрю 2022 года); строительных грузов – 274