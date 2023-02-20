Брянский суд отправил пьяного водителя-рецидивиста в колонию

Брянский суд приговорил пьяного водителя-рецидивиста к 8 месяцам в тюрьме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Дятьково рассмотрел уголовное дело об управлении автомобилем в нетрезвом виде. На скамье подсудимых уже не в первый раз оказался 61-летнего мужчина. За аналогичное преступление его уже привлекали к ответственности. Но 3 декабря прошлого года мужчина вновь сел пьяным за руль «Лада 212140». Около 22 часов его задержали на трассе Брянск-Дятьково сотрудниками ДПС.

Суд отправил виновного на 8 месяцев в колонию общего режима. Также мужчина лишился прав на четыре года и автомобиля. Машину конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор суда не вступил в законную силу.