Брянский суд озвучил приговор москвичу за убийство приятеля

Брянский суд приговорил к 10 годам колонии москвича за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм жителю посёлка Ломакино. на скамье подсудимых оказался 26-летний житель города Москвы.

23 июля прошлого года года в деревне Ломакино Трубчевского района пьяный обвиняемый поссорился с приятелем. Сначала он бил знакомого кулаками, а потом деревянным табуретом и палкой. Потерпевший от полученных травм умер.

Суд приговорил жителя столицы к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.