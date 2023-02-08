Брянский суд рассмотрит дело о наркоторговле

Брянский суд рассмотрит дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении двух жителей Ставрополья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о торговле запрещёнными веществами в отношении двух жителей Ставропольского края, 1995 года рождения.

По версии следствия, сообщники приехали в Брянск, чтобы сбыть партию синтетических наркотиков. В арендованной в Советском районе квартире они расфасовывали по сверткам запрещенное вещество. Но 2 августа 2022 года их задержали сотрудники УФСБ. Из незаконного оборота правоохранители изъяли около 200 грамм наркотика.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.