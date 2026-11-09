В школе №32 Брянска завершился капремонт

2026, 09 ноября 16:44

В школе №32 Брянска завершился капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе №32 в Брянске на финишный этап вышел капитальный ремонт. Строители уже завершили весь основной объем работ.

С апреля подрядчик заменил инженерные коммуникации, утеплил фасад и обновил кровлю. Во всех помещения сделали стены, полы и потолки. В спортзале рабочие обновили паркет. Для школы закупили новую мебель и оборудование. Кроме того, в учебном заведении появилась собственная столовая. Специалистам осталось завершить монтаж систем безопасности школы и наладить функционирование пищеблока. Возобновить занятия в школа планируют уже в середине декабря.