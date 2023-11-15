Брянский суд расторг фиктивный брак иностранца

Суд расторг фиктивный брак иностранца с жительницей Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники МВД областного центра выявили нарушение миграционного законодательства. К проверке подключились сотрудники прокуратуры.

Правоохранители узнали, что жительница областного центра вступила в брак с иностранцем. При этом создать семью и вместе жить они не собирались. Таким способом иностранец хотел получить гражданства России в упрощенном порядке.

Суд по требованию прокуратуры признал брак. Решение не вступило в законную силу.