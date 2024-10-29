Брянский суд взыскал с чиновников деньги за нападение бездомной собаки
Брянский суд взыскал с чиновников деньги за нападение бездомной собаки на ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство обратилась жительница Фокинского района Брянска. В апреле 2024 года вблизи дома 64 б по улице Щербакова на её девятилетнего сына напала бездомная собака и укусила за руку. Мальчик испытал боль и стресс, а теперь панически боится животных.
Прокурор предъявил в суд иск к Брянской городской администрации о взыскании в компенсации морального вреда. высшая инстанция обязала чиновников выплатить ребёнку 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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