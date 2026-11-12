Сотрудники брянской полиции получили государственные награды

2026, 12 ноября 09:24

Сотрудники брянской полиции получили государственные награды в профессиональный праздник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

10 ноября в Хрустальном зале областного правительства прошло торжественное мероприятие в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Правоохранителей с профессиональным праздником поздравили временно исполняющий обязанности вице-губернатора Брянской области Юрий Филипенко, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, глава города Брянска Марина Дбар и глава горадминистрации Александр Макаров.

«Вы надежно обеспечиваете общественную безопасность, ведете борьбу с коррупцией, экономическими преступлениями, незаконной миграцией и экстремизмом. Органы внутренних дел региона работают достаточно эффективно. В этом большая заслуга всего личного состава и вашего руководителя, генерал-майора полиции Алексея Владимировича Солдатова», – подчеркнул Юрий Филипенко.

За профессионализм и достигнутые высокие показатели в служебной деятельности лучшие сотрудники полиции получили государственные и ведомственные награды.