Брянского подрядчика суд оштрафовал за нарушение контракта
Брянского подрядчика суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение срока контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Климовского района выявили нарушение законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Так, Климовская ЦРБ заключила договор с индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен должен был доставить в медучреждение прикроватный кардиомонитор до 1 июня. Но свои обязательства так и не исполнил.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
А технику в больницу передал другой поставщик.
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