Брянского предпринимателя обвиняют в незаконной рубке 10 сосен на почти миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Климовский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. В преступлении обвиняют предпринимателя из Новозыбкова.

По версии следствия, в августе прошлого года бизнесмен, занимающийся лесозаготовками, на территории Климовского района в лесу незаконно срубил 10 сосен объемом 23,59 кубометра. Ущерб государственному лесному фонду превысил 970 тысяч рублей.