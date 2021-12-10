Будущие медики Новозыбкова призвали к трезвости водителей

Студенты колледжа участвовали в тематической фотосессии.

Сотрудники Госавтоинспекции Новозыбкова провели профилактическое мероприятие с будущими брянскими медиками. Стражи порядка рассказали учащимся о влиянии алкоголя на реакцию и внимательность водителей. Полицейские также напомнили о последствиях пьяного вождения и ответственности за него.

Потом медики поучаствовали в фотосессии с тематическими постерами, чтобы обратить внимание водителей на проблему пьянства за рулём.