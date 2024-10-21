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Человек пострадал на пожаре на даче в Брянске

2024, 21 октября 09:35 Разное
Человек пострадал на пожаре на даче в Брянске
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Человек пострадал на пожаре в дачном доме в Брянске. Об этом рассказали в пресс службе регионального МЧС. 

18 октября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. В садовом обществе «Прогресс» загорелся дачный дом. 

На вызов оперативно прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели быстро ликвидировали возгорания. На пожаре пострадал человек

Причину происшествия предстоит установить экспертам. 

 

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