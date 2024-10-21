Человек пострадал на пожаре на даче в Брянске

Человек пострадал на пожаре в дачном доме в Брянске. Об этом рассказали в пресс службе регионального МЧС.

18 октября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. В садовом обществе «Прогресс» загорелся дачный дом.

На вызов оперативно прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели быстро ликвидировали возгорания. На пожаре пострадал человек

Причину происшествия предстоит установить экспертам.