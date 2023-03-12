Человек пострадал на пожаре в Брянском районе

На пожаре в жилом доме в брянской деревне пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство о происшествии в деревне Курнявцево Брянского района сообщили около двух часов ночи. Там загорелся жилой дом.

Четыре пожарных расчета боролись с огнём около часа. На пожаре пострадал человек. Причины возгорания выяснят специалисты.