Человек пострадал на пожаре в Погаре

На пожаре в жилом доме в пожаре пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ночью в спасательное ведомство сообщили о пожаре в поселке Погар. На улице Воинов — Интернационалистов загорелась квартире двухквартирного жилого дома.

Два пожарных расчета справились с огнём за полчаса. Спасатели сообщили о пострадавшем.

Причину пожара установят эксперты.