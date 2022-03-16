Чиновники Трубчевского района нарушили требования дорожного надзора

В населённых пунктах инспекторы обнаружили наледь на тротуарах. Кроме того, на дорогах не было нужных знаков или нарушена очерёдность их размещения. Также не на всех пешеходных переходах были установлены фонари.

Кубок Дружбы собрал спортсменов. В Смоленске прошел 16-й Межрегиональный турнир по тхэквондо В соревнованиях участвовали 400 спортсменов из Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Костромской, Тверской, Московской областей, а также из Республики Беларусь. От Смоленщины за звание лучших боролись спортсмены из Вязьмы, Духовщины, Озерного, Печерска, Рославля, Рудни, Сафоново, Ярцево и областного центра. Во время открытия турнира участников и организаторов поприветствовал депутат Смоленской облдумы, координатор проекта «Единой России» «Детский спорт»

Ставка на бизнес В администрации региона обсудили пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Меры были разработаны для оказания помощи предпринимателям в нынешних экономических реалиях (в том числе инвесторам, недавно открывшим свои производства на Смоленщине), а также для сохранения действующих рабочих мест. О принятых решениях рассказал губернатор Алексей Островский. «Процентная ставка регионального Фонда поддержки предпринимательства снижена до ½

Большая вода На календаре — середина марта, а с учетом того, что весна в этом году выдалась ранней, в регионе в активную фазу вступила подготовка к возможному половодью. Прогнозы и предпринимаемые меры обсуждались на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено

Сколько это стоит? Какие меры принимают в регионе по стабилизации цен Едва ли не самой волнующей темой для обсуждения среди смолян в последнее время стали цены в торговых точках. Меняющиеся цифры на ценниках вызывают у жителей вполне резонное возмущение. На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского прошло совещание, посвящённое ценовой ситуации на территории Смоленской области. Участники (а в их числе были местные товаропроизводители, УФАС и

Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе по оказанию гуманитарной помощи беженцам Волонтеры МЖД присоединились к Всероссийской акции #МыВместе и принимают активное участие в оказании помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также с юго-востока Украины. Волонтеры-железнодорожники встречают прибывающие поезда с беженцами на вокзалах, сопровождают людей до пунктов временного размещения, оказывают моральную поддержку, организуют досуг детей и пожилых людей. Кроме того, железнодорожники проводят работу по