Чиновников в Сельцо оштрафовали за обращения граждан

Четыре чиновника из Сельцо заплатят по пять тысяч рублей за нерасмотренные обращения жителей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации города Сельцо. Оказалось, что более 40 заявлений не получили реакции от чиновников в установленный срок.

Семь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. А на четырёх сотрудников администрации завели дела об административной ответственности. Суд оштрафовал каждого на пять тысяч рублей.