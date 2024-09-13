Депутат и замдиректора БМЗ умер в Брянской области

Депутат и замдиректора БМЗ Виктор Зенченко умер в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянской области умер депутат Брянской областной Думы 2-го созыва Виктор Васильевич Зенченко. Ему было 87 лет.
Большую часть жизни Виктор Зенченко проработал на Брянском машиностроительном заводе. Он прошёл путь от инженера-расчетчика до замгенерального директора по кадрам.
Зенченко неоднократно избирался депутатом Брянского городского Совета, а также был депутатом Брянской областной Думы 2-го созыва с 1996 по 2000 год. В Брянской областной Думе он возглавлял сектор кадров.
Виктор Зенченко награжден орденом Дружбы народов в 1986 году и медалью «За доблестный труд». Также он имел звание «Ветеран труда Российской Федерации».
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