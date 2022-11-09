Директора УК в Брянске осудили за пострадавшего ребёнка

Бывший директор управляющей компании Брянска получил условный срок за травмированную на сломанных качелях девочку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска озвучил приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего директора управляющей компании. С января по апрель 2019 года сотрудники УК, обслуживающей дом № 122 по улице Урицкого в областном центре, не осматривали детскую площадку во дворе на предмет неисправностей. 15 июня 2019 года у качелей оборвалась перекладина. 11-летняя девочка, сидевшая на них, получила тяжёлую травму.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на полтора года. Обвиняемый обжаловал приговор, но Брянский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.