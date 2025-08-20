Две противотанковые мины уничтожили спасатели в Карачевском районе
Две противотанковые мины уничтожили спасатели в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация об обнаружении опасного предмета в Карачевском районе. Сотрудники группы спецработ Брянского пожарно-спасательного центра прибыли на вызов. Они изъяли две противотанковые мины времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы сапёры обезвредили.
