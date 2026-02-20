Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Виновный в гибели женщины водитель из Сельцо лишился свободы

2026, 20 февраля 17:37
Виновный в гибели женщины водитель из Сельцо лишился свободы
Виновный в гибели женщины водитель из Сельцо лишился свободы на пять с половиной лет по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 40-летний житель города Сельцо. 

Вечером 17 сентября прошлого года пьяный фигурант за рулём автомобиля Volkswagen в на улице Кочевига на пешеходном переходе сбил женщину. Потерпевшая погибла.

Суд приговорил виновного к пяти с половиной годам в колонии-поселении, а также лишил водительского удостоверения на два с половиной года. В пользу супруга и сыновей погибшей с мужчины три миллиона рублей компенсации морального вреда. В законную силу приговор не вступил.

