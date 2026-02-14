«Лыжня России» прошла в Брянской области

2026, 14 февраля 18:34

«Лыжня России» прошла в пяти муниципальных образованиях Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель регионального парламента Валентин Суббот.

14 февраля Брянщина присоединилась к 44-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2026». Спортивный праздник прошёл в Брянске, Новозыбкове, Карачеве, посёлке Локоть и Дятьково. На трассы вышли профессиональные спортсмены, любители здорового образа жизни и совсем юные жители региона. В забеге приняли участие такое губернатор Брянской области Александр Богомаз и спикер областной думы Валентин Суббот.

«Для меня было большой радостью лично принять участие в «Лыжне России», стоять на старте вместе с земляками. Сегодня каждый, кто вышел на старт, унесёт с собой бесценный заряд бодрости, радости и ощущение приятной усталости. Ведь спорт – это не просто состязание – это особый мир, где царят дружба и взаимопонимание. Спорт – это движение, а движение, как известно, – сама жизнь», — поделился впечатлениями Валентин Суббот.