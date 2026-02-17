Почти 1,5 тысяч километров брянских трасс обработали от гололёда за сутки

2026, 17 февраля 12:19

Почти 1,5 тысяч километров брянских трасс обработали специалисты от гололёда за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Специалисты продолжают наводить порядок на региональных и межмуниципальных трассах. За минувшие сутки на трассах работали 268 единиц техники.

Рабочие очистили от снега более 10,4 тысяч километров проезжей части дорог и свыше 5,4 тысячи километров обочин. Кроме того, коммунальщики обработали почти 1,5 тысяч километров автодорог. На это потратили свыше 1,6 тысяч тонн песко-соляной смеси.