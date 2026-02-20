Брянский суд вынес приговор по делу о нападении на двух женщин и девочку

2026, 20 февраля 16:46

Жителя Воронежской области брянский суд отправил в колонию на четыре года за нападение с ножом на двух женщин и девочку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Дятьковского района рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении. Приговор выслушал 34-летний житель Воронежской области.

Вечером 8 сентября прошлого года в городе Фокино фигурант напал на двух женщин. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему мобильные телефоны. Потерпевшие оказали сопротивление и смогли сбежать

Затем мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девочку. Он попытался отобрать у неё телефон iPhone и наушники. Девочку также удалось убежать.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима, а также взыскал в пользу несовершеннолетней девочки 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.