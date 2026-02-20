Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Брянский суд вынес приговор по делу о нападении на двух женщин и девочку

2026, 20 февраля 16:46
Брянский суд вынес приговор по делу о нападении на двух женщин и девочку
Источник фото

Жителя Воронежской области брянский суд отправил в колонию на четыре года за нападение с ножом на двух женщин и девочку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Дятьковского района рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении. Приговор выслушал 34-летний житель Воронежской области.

Вечером 8 сентября прошлого года в городе Фокино фигурант напал на двух женщин. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему мобильные телефоны. Потерпевшие оказали сопротивление и смогли сбежать

Затем мужчина с ножом напал на несовершеннолетнюю девочку. Он попытался отобрать у неё телефон iPhone и наушники. Девочку также удалось убежать.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима, а также взыскал в пользу несовершеннолетней девочки 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Виновный в гибели женщины водитель из Сельцо лишился свободы
20 февраля 17:37
Виновный в гибели женщины водитель из Сельцо лишился свободы
Юные жители Брянска получили первые паспорта в преддверии Дня защитника Отечества
20 февраля 15:51
Юные жители Брянска получили первые паспорта в преддверии Дня защитника Отечества
43-летняя женщина пропала в Брянске
20 февраля 14:41
43-летняя женщина пропала в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14272) брянск (6803) ДТП (2681) ГИБДД (2210) прокуратура (2031) уголовное дело (1997) Александр Богомаз (1843) суд (1785) авария (1637) мчс (1496) коронавирус (1272) умвд (1036)