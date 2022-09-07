Двое жителей Климовского района отправятся в колонию за мошенничество

Больше года тюрьмы получили двое жителей Климовского района незаконно получившие чернобыльские выплаты.

Суд Стародубского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении 49-летнего мужчины и 47-летней женщины. Жители Климовского района предоставили в профильный департамент документы с недостоверной информацией об утрате жилья в посёлке Воробьевка Климовского района вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Обвиняемые получили 3,7 млн рублей компенсации.

Мужчину суд приговорил к 1 году 4 месяцам колонии, а женщину — к 1 году 5 месяцам. Приговор не вступил в законную силу.