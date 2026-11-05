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Президент России наградил двоих брянцев за добросовестную работу

2026, 05 ноября 11:12
Президент России наградил двоих брянцев за добросовестную работу
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Президент России наградил двоих брянцев за добросовестную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». За вклад в укрепление правосудия и многолетнюю добросовестную работу в судебной системе судья Арбитражного суда Брянской области Ольга = Данилина награждена Почётной грамотой Президента РФ.

Кроме того, глава страны оценил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу главного специалиста отдела Управление капитального строительства Брянской области Евгении Коверневой. Ей объявлена благодарность Президента РФ.

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