Президент России наградил двоих брянцев за добросовестную работу

2026, 05 ноября 11:12

Президент России наградил двоих брянцев за добросовестную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». За вклад в укрепление правосудия и многолетнюю добросовестную работу в судебной системе судья Арбитражного суда Брянской области Ольга = Данилина награждена Почётной грамотой Президента РФ.

Кроме того, глава страны оценил трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу главного специалиста отдела Управление капитального строительства Брянской области Евгении Коверневой. Ей объявлена благодарность Президента РФ.