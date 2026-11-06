Юные брянские тяжелоатлеты привезли из Тулы шесть медалей

2026, 06 ноября 12:00

Юные брянские тяжелоатлеты привезли шесть медалей с первенства ЦФО в Туле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

5 ноября в Туле завершилось первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Участие в турнире приняли более 500 спортсменов из 17 регионов.

Брянск успешно представили воспитанники спортшколы «Олимп». Первое место в категории 52 кг заняла Ангелина Кузьменок. Также она стала бронзовым призёром в абсолютном зачёте.

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Ева Шеремето — Марина, Милена Меновщикова и Егор Лупан. На вторую ступень пьедестала поднялась Татьяна Веселова.