Юные брянские тяжелоатлеты привезли шесть медалей с первенства ЦФО в Туле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
5 ноября в Туле завершилось первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Участие в турнире приняли более 500 спортсменов из 17 регионов.
Брянск успешно представили воспитанники спортшколы «Олимп». Первое место в категории 52 кг заняла Ангелина Кузьменок. Также она стала бронзовым призёром в абсолютном зачёте.
Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Ева Шеремето — Марина, Милена Меновщикова и Егор Лупан. На вторую ступень пьедестала поднялась Татьяна Веселова.