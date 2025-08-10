Двум продавцам в Брянске грозят штрафы за продажу алкоголя и энергетиков подросткам. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции выявили несколько фактов продажи несовершеннолетним алкогольных и энергетических напитков. Так, закон нарушила 61-летняя продавец продуктового магазина в Володарском районе. Она продала «энергетик» 17-летнему юноше. Женщина не попросила предъявить покупателя паспорт.

Полицейские составили на нарушительницу административный протокол.

Аналогичное правонарушение произошло в Фокинском районе областного центра. В сетевом магазине 50-летняя продавец продала 16-летнему школьнику пиво. На продавца стражи порядка также составили административный материал.