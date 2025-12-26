Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские полицейские составили протокол на водителя после видеоролика в соцсетях

2025, 26 декабря 15:38
Брянские полицейские составили протокол на водителя после видеоролика в соцсетях
Брянские полицейские составили протокол на водителя за нарушение ПДД, попавшее на видео и опубликованное в соцсетях. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Сотрудники Госавтоинспекции Брянска провели проверку после публикации в социальной сети видео с нарушением Правил дорожного движения. Правоохранители выяснили, что инцидент произошёл днём 24 декабря 2025 года в районе дома №89 в переулке Осовиахима в Советском районе Бярнска. 60-летний водитель за рулём автомобиля Haval двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. 

На автомобилиста полицейские составили административный материал. Ему грозит штраф в 7500 рублей.

