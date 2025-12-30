Брянские волейболисты выиграли тур чемпионата России

2025, 30 декабря 09:42

Брянские волейболисты выиграли домашний тур чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Тур чемпионата России первой лиги по волейболу прошёл на «Спартак-Арене» в Брянске. Команда «Спартак» встретилась на своей площадке с «Белогорьем-3» и ВК «Воронеж». Брянские волейболисты выиграли оба матча со счётом 3:1 и 3:0.

Заключительный тур группового этапа состоится в январе в городе Десногорске Смоленской области. «Спартак» встретится с волейболистами Белгорода, Воронежа и смоленским «Полимером».