Брянские волейболисты выиграли тур чемпионата России

2025, 30 декабря 09:42
Брянские волейболисты выиграли тур чемпионата России
Брянские волейболисты выиграли домашний тур чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

Тур чемпионата России первой лиги по волейболу прошёл на «Спартак-Арене» в Брянске. Команда «Спартак» встретилась на своей площадке с  «Белогорьем-3» и  ВК «Воронеж». Брянские волейболисты выиграли оба матча со счётом 3:1 и 3:0. 

Заключительный тур группового этапа состоится в январе в городе Десногорске Смоленской области. «Спартак» встретится с волейболистами Белгорода, Воронежа и смоленским «Полимером».

