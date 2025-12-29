Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники

Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада. За минувшие сутки подрядные организации очистили более 6,5 тысяч километров проезжей части и свыше 3 тысяч километров обочин. Работали на трассах 211 единиц техники.

От гололёда специалисты обработали более 4 тысяч километров региональных и межмуниципальных автодорог. На это израсходовали свыше 4,8 тысяч тонн песко-соляной смеси.