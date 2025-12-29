Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники

2025, 29 декабря 13:41
Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники
Источник фото

Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

В Брянской области коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада. За минувшие сутки подрядные организации очистили более 6,5 тысяч километров проезжей части и свыше 3 тысяч километров обочин. Работали на трассах 211 единиц техники. 

От гололёда специалисты обработали более 4 тысяч километров региональных и межмуниципальных автодорог. На это израсходовали  свыше 4,8 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Метки: , ,

Читайте также

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе
29 декабря 14:37
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе
Движение транспорта ограничат в центре Брянска на два дня
29 декабря 13:22
Движение транспорта ограничат в центре Брянска на два дня
Иномарка упала в кювет на брянской трассе
29 декабря 12:50
Иномарка упала в кювет на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13776) брянск (6716) ДТП (2647) ГИБДД (2168) прокуратура (1998) уголовное дело (1945) суд (1777) Александр Богомаз (1763) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1002)