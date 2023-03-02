Двух браконьеров брянский суд приговорил к штрафам

Двух браконьеров за убийство касуль и оленя в брянском лесу суд приговорил к крупным штрафам. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брасовский районный суд признал виновными в незаконной охоте двух жителей Брянска. В марте прошлого года браконьеры при помощи тепловизорного прицела выследили косуль и благородного оленя и застрелили животных из карабина.

Суд приговорил виновных к штрафу в 300 и 500 тысяч рублей. Адвокаты оспорили решение в апелляционном порядке. Но Брянский областной суд приговор оставил без изменения.