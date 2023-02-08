Двух детей в брянской деревне лишили доли в доме

Двух детей в деревне Городцы родители лишили доли в доме. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство в Трубчевском районе выявило нарушения законодательства о дополнительных мерах по государственной поддержке семей с детьми. Жительница Брянского района с использованием средств материнского капитала купила жилой дом в деревне Городцы Трубчевского района. Но в общую собственность с детьми, 2009 и 2012 годов рождения жилплощадь она не оформила.

Прокурор направил в суд иск с требованиям выделить доли несовершеннолетним. высшая инстанция иск удовлетворила. Теперь прокуратура ждёт его исполнения.