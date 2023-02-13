Гендиректор брянского предприятия получила условный срок за мошенничество и растрату

Гендиректор брянского сельхозпредприятия получила условный срок за мошенничество и растрату. Об этом сообщили региональной прокуратуре.

Суд Рогнединского района рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и растрате в отношении 48-летней женщины.

В августе 2016 года она была генеральным директором предприятия «Агрогородок «Вороновский». На основании фиктивных договоров о приобретении сельскохозяйственной техники она получила из бюджета более двух миллионов рублей субсидии. Деньги она потратила.

Кроме того, женщина оплачивала свои штрафы за административные правонарушения со счетов предприятия. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к условному сроку и 120 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.