Глава Суземского района незаконно премировал себя на 83 тыс рублей

Глава Суземского района три года незаконно выписывал себе премии на 83 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратурой Суземского района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе. Глава администрации района с января 2018 года по сентябрь 2020 года издавал распоряжения о премировании самого себя за выполнение особо важных и сложных заданий. Он незаконно получил более 83 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с иском о признании части документов недействительными. Документ прошёл все суды, в том числе апелляционной и кассационной инстанций, и был удовлетверён. Чиновник возместил всю сумму незаконно полученных премий.